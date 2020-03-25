«Барселона» может пойти на серьезное изменение состава во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Sport.es, руководство «сине-гранатовых» готово отпустить сразу восьмерых футболистов. Первыми претендентами на продажу является полузащитники Артуро Видаль и Иван Ракитич, контракты которых истекают в 2021 году.

«Барселона» рассматривает вариант, при котором чилийца можно будет включить в потенциальную сделку по форварду миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу.

Также каталонскю команду может покинуть голкипер Нето, защитники Самюэль Юмтити и Эктор Фирпо, полузащитник Филиппе Коутиньо. Возможно, команда избавится и от нападающего Мартина Брайтвайта, который перешел в «Барселону» всего месяц назад.

Наибольшую выручку каталонцы рассчитывают получить с продажи французского форварда Антуана Гризманна, который выступает в команде с прошлого лета.