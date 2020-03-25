Российская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала перенос летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

«Ничто не может изменить наши цели. Мы встретимся в Токио в 2021 году», — написала Клишина на своей странице в «инстаграме».

Напомним, Олимпиада должна была состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса. При принятии решения МОК руководствовался тем, что спортсмены, вынужденные пребывать на карантине, не могут подготовиться к главным соревнованиям сезона.

Вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная в Китае в декабре, унесла жизни более 19 тысяч человек по всему миру. При этом более 108 тысяч человек выздоровели.