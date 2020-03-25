Футбольный клуб «Уотфорд» сообщил о готовности предоставить свой домашний стадион для нужд сотрудников Национальной службы здравоохранения Англии.

Об этом сообщает ВВС. Арена «Викарэдж Роуд» располагается недалеко от центральной больницы Уотфорда. Таким образом, врачи смогут проводить собрания на территории стадиона. Также он может использоваться для проведения ознакомительных курсов по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что в Бразилии один из стадионов, на котором проводились матчи чемпионата мира, был переоборудован во временную больницу для зараженных коронавирусом. В Мадриде ледовый дворец на время будет исполнять функции морга, так как в Испании высокий процент смертности от COVID-19.