Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Metaratings.ru, этим решением лига нарушила договоренность с руководителями РПЛ и Единой лиги ВТБ. Ранее на совещании представители лиг пришли к общему решению до 10 апреля не делать никаких заявлений относительно продолжения чемпионатов.

Напомним, массовые спортивные мероприятия в России остановлены в связи с угрозой распространения коронавируса. РПЛ взяла паузу до 10 апреля, однако соревнования, скорее всего, не возобновятся до середины мая.

Единая лига ВТБ стала первым российским турниром, который взял паузу на неопределенный срок в связи с коронавирусом.