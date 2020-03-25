Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о психологических проблемах, с которыми столкнулся на старте сезона. В этом году спортсмен выиграл два турнира — в Дохе (Катар) и Аделаиде (Австралия).

Рублев отметил, что две победы подряд заставили его принять тот факт, что так не может продолжаться всегда. Россиянин подчеркнул, что старт сезона сложился для него идеально, но нужно реалистично смотреть на вещи и продолжать работать над множеством аспектов.

«Существует множество психологических вопросов. Думаю, что в топ-20 я — один из самых слабых. Посмотрим, как всё будет складываться дальше», — сказал Рублёв, слова которого приводит пресс-служба ATP.

На данный момент Рублёв является второй ракеткой России и занимает 14-ю строчку в рейтинге АТР. Международный теннисный сезон приостановлен до июня из-за пандемии коронавируса.