Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал, как спортсмены соблюдают карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

По словам Польховского, тренеры выдали биатлонистам личные планы подготовки на период карантина.

«Буквально накануне говорил с Александром Логиновым, который находится дома и выполняет все предписания. Есть беговые дорожки, силовые тренажеры — тренироваться можно. Женя Гараничев – то же самое», — сказал специалист, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Польховский признал, что некоторые спортсмены нарушают карантин. По его мнению, это неправильно, однако так происходит из-за того, что биатлонисты ставят результат во главу угла. Он призвал прислушаться к рекомендациям по обеспечению безопасности здоровья.

Напомним, ранее стало известно, что Кристина Резцова нарушила карантин и отправилась тренироваться в Сыктывкар.

Коронавирусная инфекция была обнаружена в Китае в конце минувшего года. По последним данным, от нее погибли более 19 тысяч человек.