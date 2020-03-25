Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал наказывать спортсменов, которые нарушают карантин во время пандемии коронавируса.

«Им, лбам здоровым, может и ничего, но они могут являться переносчиками и заразить людей вокруг!» — написал Губерниев у себя в телеграме. Он выразил надежду на «жесткую реакцию Минспорта».

Напомним, сам Губерниев находится в добровольной самоизоляции. Ранее он сообщал, что не контактирует даже со своей мамой. За время карантина комментатор успел побрить кота, сыграть в волейбол туалетной бумагой и сравнить скорость приготовления яиц и сосисок.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день 428 220 человек по всему миру сдали положительный тест на вирус. 19 101 человек погибли, 109 241 — выздоровели.

Практически все спортивные соревнования отменены или приостановлены на неопределенный срок.