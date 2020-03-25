Американский фигурист Илья Малинин поделился мнением о стоимости занятий фигурным катанием в США и России и о конкуренции среди мужчин в этом виде спорта.

По словам Малинина, дороговизна занятий фигурным катанием в США зависит от того, как ты катаешься. Спортсмен отметил, если очень хорошо катаешься, то можешь получить ботинки и лезвия, также оплачивается лед, но для Малинина цена немного ниже, так как его тренируют родители. Кроме того, спортсмену оплачивают самолет и гостиницу.

Спортсмен добавил, что в Америке очень дорого заниматься фигурным катанием, потому что ты должен платить вообще за все, когда только начинаешь

Малинин считает, что в России заниматься фигурным катанием дешевле, потому что многие это делают, а в Америке есть еще другие виды спорта, которыми предпочитают заниматься люди.

Фигурист, слова которого приводит Sport24, заявил, что на соревнованиях конкуренция среди мужчин пока сильнее в России, так как заниматься менее дорого.

Отметим, Илья Малинин представляет США, хотя его родители родом из Узбекистана. 15-летний фигурист родился и вырос в Соединенных Штатах.