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  • 17:48,  25 марта 2020
Теннис
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Федерер пожертвует 1 млн франков семьям, пострадавшим от коронавируса

Федерер пожертвует 1 млн франков семьям, пострадавшим от коронавируса
Роджер Федерер на Уимблдоне. Фото: официальный "Инстаграм" турнира

Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о решении пожертвовать крупную денежную сумму на борьбу с пандемией коронавируса.

По словам Федерера, это трудные времена для всех, и никто не должен оставаться без помощи. Теннисист отметил, что он и его жена Мирка решили пожертвовать миллион швейцарских франков для наиболее уязвимых семей в Швейцарии. Федерер добавил, что их вклад — только начало, так как он надеется, что другие присоединятся к поддержке нуждающихся семей.

«Вместе мы сможем преодолеть этот кризис! Будьте здоровы», — написал Федерер в своем Instagram.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 424 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 18 тысяч человек, выздоровели — более 105 тысяч. В России в данный момент заболели 508 человек, погибших нет.

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