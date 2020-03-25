Федерер пожертвует 1 млн франков семьям, пострадавшим от коронавируса

Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о решении пожертвовать крупную денежную сумму на борьбу с пандемией коронавируса.

По словам Федерера, это трудные времена для всех, и никто не должен оставаться без помощи. Теннисист отметил, что он и его жена Мирка решили пожертвовать миллион швейцарских франков для наиболее уязвимых семей в Швейцарии. Федерер добавил, что их вклад — только начало, так как он надеется, что другие присоединятся к поддержке нуждающихся семей.

«Вместе мы сможем преодолеть этот кризис! Будьте здоровы», — написал Федерер в своем Instagram.