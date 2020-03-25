Глава UFC сравнил пандемию коронавируса с раком

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением об угрозе распространения коронавируса.

По словам Уайта, неважно, являетесь вы экспертом по коронавирусу или нет, это все равно, что прятаться от рака. Он отметил, что этого нельзя избежать, и, если вы находитесь в зоне риска, то не сможете скрыться.

Уайт добавил, что в следующем сезоне гриппа коронавирус вернется так же, как и грипп.

«Если я должен подхватить коронавирус, пусть так и будет. Я к нему готов, пусть заражает меня», – сказал Уайт, слова которого приводит BJPenn.