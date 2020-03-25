Глава UFC сравнил пандемию коронавируса с раком

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением об угрозе распространения коронавируса.
По словам Уайта, неважно, являетесь вы экспертом по коронавирусу или нет, это все равно, что прятаться от рака. Он отметил, что этого нельзя избежать, и, если вы находитесь в зоне риска, то не сможете скрыться.
Уайт добавил, что в следующем сезоне гриппа коронавирус вернется так же, как и грипп.
«Если я должен подхватить коронавирус, пусть так и будет. Я к нему готов, пусть заражает меня», – сказал Уайт, слова которого приводит BJPenn.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 424 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 18 тысяч человек, выздоровели — более 105 тысяч. В России в данный момент заболели 508 человек, погибших нет.
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