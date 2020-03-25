Медведев: Нецелесообразно говорить о досрочном завершении сезона РПЛ

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возможном досрочном завершении чемпионата России.

По мнению Медведева, об этом говорить нецелесообразно, так как УЕФА рассматривает вариант доигрывания сезона не только до 30 июня, но и весь июль, август и даже сентябрь. Гендиректор отметил, что для УЕФА это вопрос спасения от убытков по телеправам, спонсорам и билетной программе.

«Конечно, у нас телевизионные права стоят не так много, но и спонсоры, рекламодатели и билетная программа — существенный элемент бюджета любого клуба», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Александр Медведев выразил свое отношение к решению КХЛ о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. Медведев считает, что существует вариант, при котором турнир может быть доигран в августе.