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  • 17:46,  25 марта 2020
Футбол
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Гендиректор «Ахмата»: Правильным решением будет обнулить РПЛ

Гендиректор &#171;Ахмата&#187;: Правильным решением будет обнулить РПЛ
Денис Глушаков в матче с "Оренбургом". Фото: РФК "Ахмат"

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о возможном развитии событий в ситуации с чемпионатом России.

По словам Айдамирова, 10 апреля клубы РПЛ собираются и будут принимать какое-то решение. Он отметил, что обстановка в стране предполагает продление паузы. Айдамиров добавил, если все будет нормально, 24 апреля клубы начнут играть, но в этом есть сомнения.

«Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат», – сказал Айдамиров, слова которого приводит ТАСС.

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возможном досрочном завершении чемпионата России.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 424 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 18 тысяч человек, выздоровели — более 105 тысяч. В России в данный момент заболели 508 человек, погибших нет.

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