Гендиректор «Ахмата»: Правильным решением будет обнулить РПЛ

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о возможном развитии событий в ситуации с чемпионатом России.

По словам Айдамирова, 10 апреля клубы РПЛ собираются и будут принимать какое-то решение. Он отметил, что обстановка в стране предполагает продление паузы. Айдамиров добавил, если все будет нормально, 24 апреля клубы начнут играть, но в этом есть сомнения.

«Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат», – сказал Айдамиров, слова которого приводит ТАСС.

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возможном досрочном завершении чемпионата России.