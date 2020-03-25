Незавершившийся сезон РПЛ войдет в историю не только первым, в котором стала использоваться система VAR, но и многочисленным судейскими ошибками. Последние вынудили уйти в отставку руководителя судейского департамента Александра Егорова. Сменивший его Виктор Кашшаи также не обошелся без судейского скандала на посту. Nevasport вспоминает самые яркие случаи судейских ляпов.

Владимир Москалев («Спартак» — «Сочи»)

Уже в первом туре арбитр Москвалев не назначил очевидный пенальти в ворота хозяев за фол Рассказова на Казаеве. Затем в добавленное время Жиго с нарушением продавил Песегова, но арбитр фола не заметил. VAR на этом матче не было. Москалев надолго был отстранен от судейства.

Кирилл Левников («Ростов» — «Спартак»)

Уже в следующем туре вновь не обошлось без спорных эпизодов, которые арбитр принимал в пользу «Спартака». В ворота красно-белых был не назначен пенальти за фол Фернандо, а в концовке встречи вторая желтая карточка не была показана Зелимхану Бакаеву. После матча Валерий Карпин призывал журналистов написать о случившемся. Ошибки Левникова в департаменте признали.

Сергей Карасев («Оренбург» — «Зенит»)

В этом матче ошибки Карасева были в пользу «Зенита». Защитник Денис Терентьев попал в руку Козлову, однако пенальти назначать не следовало. Затем в своей штрафной рукой сыграл Вильмар Барриос. После матча ошибки признал сам Карасев, извинившийся перед клубом и болельщиками.

Виталий Мешков (ЦСКА – «Сочи»)

В пятом туре пострадал ЦСКА. Встреча с «Сочи» завершилась нулевой ничьей, однако у хозяев были громадные претензии к Мешкову. В первом тайме не удалил защитника Калугина за грубый фол на Сигурдссоне. В добавленное время Миладинович разбил Чалову нос, но судья не заметил эпизода и не зафиксировал нарушения. После этой игры Мешков пропустил лишь один тур.

Алексей Матюнин («Зенит» — «Ахмат»)

В игре шестого тура арбитр Матюнин ошибся дважды. Сначала принял «соломоново решение» против «Зенита», не засчитав гол Сердара Азмуна из-за нарушения Ризвана Уциева на седьмой минуте. Во втором тайме ассистент Матюнина поднял флаг на несуществующий офсайд с забитым голом Эмильяно Ригони. После матча Сергей Семак не захотел «с этими козлами разговаривать», а Артем Дзюба призвал послушать «Егорова-фантазера».

Владислав Безбородов («Ростов» — ЦСКА)

Первый скандал при Викторе Кашшаи случился уже в весенней части чемпионата, когда на всех матчах турнира работал VAR. Неверное решение питерского рефери связано с ошибочной интерпретацией эпизода, который случился в начале второго тайма. Карпов сфолил с краю штрафной площади и после просмотра видеоповтора Безбородов справедливо указал на точку. Однако рефери зачем-то удалил Карпова, усмотрев в эпизоде фол последней надежды.