Стала известна новая дата перенесенного боя Джошуа и Пулева

Стала известна новая дата боя между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа и представителем Болгарии Кубратом Пулевым.

Об этом сообщает Ringpolska. По информации источника, поединок, который должен был состоятся 20 июня в Лондоне, перенесен на 25 июля.

Отметим, решение о переносе было принято из-за пандемии коронавируса.

Ранее Пулев заявил, что бой против британца может быть организован в конце года, если позволит ситуация.

Поединок должен состояться 20 июня в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».