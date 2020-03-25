Стала известна новая дата перенесенного боя Джошуа и Пулева

Стала известна новая дата боя между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа и представителем Болгарии Кубратом Пулевым.
Об этом сообщает Ringpolska. По информации источника, поединок, который должен был состоятся 20 июня в Лондоне, перенесен на 25 июля.
Отметим, решение о переносе было принято из-за пандемии коронавируса.
Ранее Пулев заявил, что бой против британца может быть организован в конце года, если позволит ситуация.
Поединок должен состояться 20 июня в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 424 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 18 тысяч человек, выздоровели — более 105 тысяч. В России в данный момент заболели 508 человек, погибших нет.
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