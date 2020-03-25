Менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился мнением о своем клиенте.

По словам Абдель-Азиза, все, кроме Хабиба, стремятся к тому, чтобы получать большие гонорары. Он отметил, что Нурмагомедов не такой, он не думает о деньгах. Абдель-Азиз добавил, что когда Хабиб уйдет, мы будем скучать по нему и по тому, что он принес в этот спорт и как себя вел.

«Я думаю, что Хабиб может драться еще пять лет, если он уйдет завтра, я все равно буду счастлив. Но если завтра он будет драться, то я также буду счастлив. Я хочу, чтобы он делал то, что хочет», — сказал Абдель-Азиз, слова которого приводит MMA Junkie.

Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном запланирован на 18 апреля 2020 года. Он должен был состояться в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса власти запретили проведение спортивных мероприятий.

Ранее глава промоушена Дана Уайт сообщил, что знает, где состоится поединок, но пока не готов рассказать всем.