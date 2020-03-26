Владелец английского «Лидс Юнайтед» Андреа Радриццани признался, что зимними трансферными целями клуба были шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и уругвайский нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани.

По словам Радриццани, с Ибрагимовичем он общался конкретнее. Функционер считает, что швед мог придать «Лидсу» необходимый импульс, но он решил перейти в «Милан», однако был очень честен и открыт с владельцем «Лидса».

«Я даже не общался с Бьелсой о Кавани и Ибрагимовиче, потому что переговоры не дошли до стадии, когда это имело бы смысл обсуждать», – сказал Радриццани, слова которого приводит Sky Sports.

Напомним, Златан Ибрагимович перешел в «Милан» из «Лос Анджелес Гэлакси» этой зимой на правах свободного агента.