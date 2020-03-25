Бывший нападающий сборной России и комментатор «Матч ТВ» – о решении КХЛ

Считаю, что лига приняла верное решение, досрочно завершив сезон. Понятно, что матчи возобновлялись бы не очень скоро. Откладывать их на поздний срок, держать игроков столько времени на паузе – это игра не стоит тех свеч.

К тому же, все должны оставаться на карантине. Это значит команды не могли бы тренироваться в общей группе. Форма игроков и уровень хоккея в этом случае не соответствовал бы тому, каким хочется видеть турнир на этой стадии. Что делать, здоровье всех стоит на первом месте.

Конечно, жаль команды и игроков. Жаль «Йокерит», который впервые за шесть лет встречался в серии Кубка Гагарина со СКА. Жаль «Барыс», пошумевший в этом сезоне на Востоке. Но что поделать. Их отказы были связаны с более ранним решением властей государств о закрытии границ.

Говорят, что это решение КХЛ могли принять и раньше. Но оно было принято после согласований всех сторон – руководства и клубов. В конце концов, в едином графике вынесли такое решение.

К тому же, увидели, что все стало очень серьезно. Отменили Евро-2020, отменили Олимпиаду. Стали закрываться вообще все турниры. Поняли, что будет правильно отменить и Кубок Гагарина этого сезона.

Кого определить чемпионом? Никого. Любая команда из оставшейся восьмерки может в праве считать себя чемпионом.

Александр Медведев сказал, что можно доиграть в августе. Но я думаю, что это возможно лишь теоретически. В любом случае, это уже будет новый сезон.