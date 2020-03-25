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  • 19:28,  25 марта 2020
СКА
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Подколзин: Не боюсь коронавируса, тренировался даже в дни карантина

Подколзин: Не боюсь коронавируса, тренировался даже в дни карантина
Василий Подколзин. Фото: instagram.com/podkol_

Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин рассказал о своем отношении к пандемии коронавируса.

По словам Подколзина, в последние дни все было в штатном режиме — лед, зал и тренировки. Он отметил, что у СКА был небольшой карантин, четыре выходных дня, но даже в эти дни Подколзин не расслаблялся, а  тренировался, поддерживал тонус и не сидел дома.

«Я так понял, что именно тяжело переносят в основном пожилые люди. Но меры предосторожности в любом случае стараемся соблюдать.Что касается моего отношения к вирусу, то я его не боюсь. Но опасаюсь за своих родных и близких», — сказал Подколзин, слова которого приводит Sport24.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 424 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 18 тысяч человек, выздоровели — более 105 тысяч. В России в данный момент заболели 508 человек, погибших нет.

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