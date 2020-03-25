Подколзин: Не боюсь коронавируса, тренировался даже в дни карантина

Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин рассказал о своем отношении к пандемии коронавируса.

По словам Подколзина, в последние дни все было в штатном режиме — лед, зал и тренировки. Он отметил, что у СКА был небольшой карантин, четыре выходных дня, но даже в эти дни Подколзин не расслаблялся, а тренировался, поддерживал тонус и не сидел дома.

«Я так понял, что именно тяжело переносят в основном пожилые люди. Но меры предосторожности в любом случае стараемся соблюдать.Что касается моего отношения к вирусу, то я его не боюсь. Но опасаюсь за своих родных и близких», — сказал Подколзин, слова которого приводит Sport24.