Бывший защитник СКА, выступающий за омский «Авангард» Максим Чудинов рассказал, о своих занятиях во время карантина в связи с коронавирусаом. Сезон Континентальной хоккейной лиги признан досрочно завершённым, однако «Авангард» ранее вылетел из Кубка Гагарина.

Чудинов отметил, что проводит время в Балашихе: сидит дома с семьей, занимается с детьми, тренируется и проходит реабилитацию.

«Если честно, купили пару пакетов гречки и макарон, а также, естественно, туалетной бумаги и разных салфеток», — цитирует Чудинова Sport 24.

Чудинов подчеркнул, что у его семьи не такая насыщенная жизнь, какая была до коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). От вируса уже умерло более 20000 человек.