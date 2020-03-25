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  • 19:29,  25 марта 2020
Хоккей
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Чудинов: На карантине купили пару пакетов гречки, макарон и туалетной бумаги

Чудинов: На карантине купили пару пакетов гречки, макарон и туалетной бумаги
Максим Чудинов. Фото: "Авангард"

Защитник омского «Авангарда» Максим Чудинов рассказал, как проводит карантин во время пандемии коронавируса.

По словам Чудинова, время на карантине он проводит в Балашихе, где сидит дома с семьей, занимается детьми, тренируется и проходит реабилитацию.

Хоккеист признался, что в магазине он с семьей купил пару пакетов гречки и макарон, а также туалетной бумаги и разных салфеток.

«Что касается посещения общественных мест, то из дома выходим, но не в людные места. Конечно, у нас сейчас не такая насыщенная жизнь, какая была до коронавируса», — сказал Чудинов, слова которого приводит Sport24.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 424 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 18 тысяч человек, выздоровели — более 105 тысяч. В России в данный момент заболели 508 человек, погибших нет.

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