Чудинов: На карантине купили пару пакетов гречки, макарон и туалетной бумаги

Защитник омского «Авангарда» Максим Чудинов рассказал, как проводит карантин во время пандемии коронавируса.

По словам Чудинова, время на карантине он проводит в Балашихе, где сидит дома с семьей, занимается детьми, тренируется и проходит реабилитацию.

Хоккеист признался, что в магазине он с семьей купил пару пакетов гречки и макарон, а также туалетной бумаги и разных салфеток.

«Что касается посещения общественных мест, то из дома выходим, но не в людные места. Конечно, у нас сейчас не такая насыщенная жизнь, какая была до коронавируса», — сказал Чудинов, слова которого приводит Sport24.