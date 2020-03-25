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  • 19:29,  25 марта 2020
Бокс/MMA
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Джошуа самоизолировался, он контактировал с зараженным принцем Чарльзом

Джошуа самоизолировался, он контактировал с зараженным принцем Чарльзом
Бой Джошуа - Поветкин состоится на "Уэмбли" 22 сентября. Фото: соцсети

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа ушел на самоизоляцию новости о том, что принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, 16 дней назад боксер виделся с Принцем Чарльзом на службе в честь Дня Содружества. Отмечается, что сейчас Джошуа не испытывает никаких симптомов заболевания.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 424 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 18 тысяч человек, выздоровели — более 105 тысяч. В России в данный момент заболели 508 человек, погибших нет.

Ранее стала известна новая дата боя между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа и представителем Болгарии Кубратом Пулевым.

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