Джошуа самоизолировался, он контактировал с зараженным принцем Чарльзом

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа ушел на самоизоляцию новости о том, что принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, 16 дней назад боксер виделся с Принцем Чарльзом на службе в честь Дня Содружества. Отмечается, что сейчас Джошуа не испытывает никаких симптомов заболевания.