Джошуа самоизолировался, он контактировал с зараженным принцем Чарльзом

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа ушел на самоизоляцию новости о том, что принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает The Sun. По информации источника, 16 дней назад боксер виделся с Принцем Чарльзом на службе в честь Дня Содружества. Отмечается, что сейчас Джошуа не испытывает никаких симптомов заболевания.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 424 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 18 тысяч человек, выздоровели — более 105 тысяч. В России в данный момент заболели 508 человек, погибших нет.
Ранее стала известна новая дата боя между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа и представителем Болгарии Кубратом Пулевым.
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