Защитник петербургского СКА Артем Зуб может стать хоккеистом одного из клубов Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает инсайдер Даррен Дрегер. По его информации, 24-летний игрок выбирает между двумя командами, но приоритетным вариантом видится «Оттава Сенаторз». Отмечается, что решение может быть принято в ближайшие пару недель.

Отметим, в регулярном чемпионате завершившегося сезона Континентальной хоккейной лиги Артем Зуб провел 57 встреч и набрал 22 (13+9) очка. Защитник является обладателем Кубка Гагарина и олимпийским чемпионом. Контракт игрока с армейцами истекает 30 апреля этого года.

Напомним, ранее стало известно, что Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.