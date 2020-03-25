Карпин снялся в видео ФИФА и ВОЗ против коронавируса

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин снялся в видеоролике, посвященному акции ФИФА и ВОЗ против коронавируса.

На видео Карпин объясняет, какие меры предосторожности нужно предпринимать, чтобы не заразиться. Тренер предлагает мыть руки как можно чаще с мылом или с любым другим спиртосодержащим средством.

Наставник дончан также объяснил, что при чихе или кашле нужно прикрывать рот согнутым локтем.

«Старайтесь не трогать рот, нос, глаза руками. Это предотвратит попадание вируса в организм. При общении с другими людьми пытайтесь не подходить близко. Если вы себя плохо чувствуете, оставайтесь дома», — сказал Карпин на видеозаписи.