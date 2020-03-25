Кержаков: Во время карантина не сделал ни глотка алкоголя

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, чем он занимается во время карантина.

По словам Кержакова, он редко употребляет алкоголь, а крепкое совсем не употребляет, очень давно не пробовал. Вратарь отметил, раз в месяц он может выпить вина или пива, но во время карантина пока ни глотка не сделал.

Кержаков добавил, что на карантине он начал изучать английский язык по видео на YouTube, так как у игрока нулевая база — в школе он изучал немецкий язык

«Сейчас я не знал, с чего начать. Наткнулся на канал, где парень дает уроки бесплатно по полчаса, начиная с простых моментов, там больше тысячи видео», — сказал Кержаков во время прямого эфира в аккаунте «Зенита» в Instagram.