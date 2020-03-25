«Закаляем командный дух». Кокорин, Заболотный и другие игроки «Сочи» сходили в баню

Сразу несколько футболистов «Сочи» опубликовали одинаковую фотографию в Instagram из бани.
На снимке запечатлены Александр Кокорин, Антон Заболотный, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Полоз, Александр Карапетян и друг Кокорина Геннадий Куропаткин.
Все опубликовавшие фото подписали ее примерно идентично: «Закаляем командный дух».
Отметим, в данный момент «Сочи», как и другие клубы РПЛ, отдыхают из-за приостановки сезона по причине пандемии коронавируса.
После 22 туров команда Владимира Федотова занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф российской премьер-лиги.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 424 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 18 тысяч человек, выздоровели — более 105 тысяч. В России в данный момент заболели 508 человек, погибших нет.
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