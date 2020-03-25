Евсеев: Симеоне — самый дорогой водитель автобуса в мире, хотя наш уфимский не хуже

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о том, что аргентинец Диего Симеоне зарабатывает 40,5 миллионов евро в год руля «Атлетико» и является тем самым наиболее высокооплачиваемым тренером мира.

«Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже», — написал Евсеев в своем Instagram.

Ранее наставник «Уфы» Вадим Евсеев принял решение предоставить своей команде отпуск до 2 апреля. Данное решение, связанное с пандемией коронавируса, специалист прокомментировал в своем Instagram.