Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 21:06,  25 марта 2020
Футбол
2

Евсеев: Симеоне — самый дорогой водитель автобуса в мире, хотя наш уфимский не хуже

Евсеев: Симеоне &#8212; самый дорогой водитель автобуса в мире, хотя наш уфимский не хуже
Вадим Евсеев. Фото: Instagram.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о том, что аргентинец Диего Симеоне зарабатывает 40,5 миллионов евро в год руля «Атлетико» и является тем самым наиболее высокооплачиваемым тренером мира.

«Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже», — написал Евсеев в своем Instagram.

Ранее наставник «Уфы» Вадим Евсеев принял решение предоставить своей команде отпуск до 2 апреля. Данное решение, связанное с пандемией коронавируса, специалист прокомментировал в своем Instagram.

Напомним, ранее чемпионат России был остановлен до 10 апреля. Команда Вадима Евсеева после 22 туров Тинькофф российской премьер-лиги занимает девятое место в таблице с 27 очками.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров