Макгрегор пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях заявил, что выделит деньги на помощь больницам. Он опубликовал скриншоты переписок с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

По словам Конора, он закупит средства индивидуальной защиты на сумму один миллион евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер.

«Наш наиболее пострадавший регион на текущий момент», — добавил Макгрегор.