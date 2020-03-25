Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 21:08,  25 марта 2020
Бокс/MMA
9

Макгрегор пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Макгрегор
Конор Макгрегор. Фото: https://www.instagram.com/thenotoriousmma

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях заявил, что выделит деньги на помощь больницам. Он опубликовал скриншоты переписок с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

По словам Конора, он закупит средства индивидуальной защиты на сумму один миллион евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер.

«Наш наиболее пострадавший регион на текущий момент», — добавил Макгрегор.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 424 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 18 тысяч человек, выздоровели — более 105 тысяч. В России в данный момент заболели 508 человек, погибших нет.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров