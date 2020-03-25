Макгрегор пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях заявил, что выделит деньги на помощь больницам. Он опубликовал скриншоты переписок с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.
По словам Конора, он закупит средства индивидуальной защиты на сумму один миллион евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер.
«Наш наиболее пострадавший регион на текущий момент», — добавил Макгрегор.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 424 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 18 тысяч человек, выздоровели — более 105 тысяч. В России в данный момент заболели 508 человек, погибших нет.
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