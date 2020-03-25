Российскому чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову неизвестно, где состоится его поединок против американца Тони Фергюсона на турнире UFC 249.

«Мы ждем сообщения с локацией», — гласит сообщение источника, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, поединок запланирован на 18 апреля 2020 года. Он должен был состояться в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса власти запретили проведение спортивных мероприятий.

Ранее глава промоушена Дана Уайт сообщил, что знает, где состоится поединок, но пока не готов рассказать всем.

Также сообщалось, что турнир может состояться во Флориде (США). Об этом сообщил журналист MMAFighting Стивен Марокко в своем микроблоге в «Твиттере». Он утверждает, что руководство UFC проводит переговоры с муниципалитетом Флориды.