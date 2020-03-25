Игроки и тренеры «Униона» отказались от зарплат, чтобы помочь клубу при коронавирусе

Футболисты, тренеры и персонал берлинского «Униона» приняли решение отказаться от зарплат, чтобы помочь клубу во время пандемии коронавируса.
По словам президента «Униона» Дирка Цинглера, это исключительные обстоятельства. Он отметил, что в последние месяцы руководство, сотрудники, команда и техперсонал много работали, чтобы успешно выступать в Бундеслиге, а сейчас они отказываются от больших денег, чтобы вместе пережить этот кризис.
В турнирной таблице немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» после 25 матчей располагается на 11-й строчке, имея в активе 30 очков.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 424 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 18 тысяч человек, выздоровели — более 105 тысяч. В России в данный момент заболели 508 человек, погибших нет.
Комментарии Развернуть