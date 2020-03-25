Игроки и тренеры «Униона» отказались от зарплат, чтобы помочь клубу при коронавирусе

Футболисты, тренеры и персонал берлинского «Униона» приняли решение отказаться от зарплат, чтобы помочь клубу во время пандемии коронавируса.

По словам президента «Униона» Дирка Цинглера, это исключительные обстоятельства. Он отметил, что в последние месяцы руководство, сотрудники, команда и техперсонал много работали, чтобы успешно выступать в Бундеслиге, а сейчас они отказываются от больших денег, чтобы вместе пережить этот кризис.

В турнирной таблице немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» после 25 матчей располагается на 11-й строчке, имея в активе 30 очков.