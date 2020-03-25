Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 21:08,  25 марта 2020
Футбол
1

Игроки и тренеры «Униона» отказались от зарплат, чтобы помочь клубу при коронавирусе

мяч
Фото: Ирина Красько/Nevasport.ru

Футболисты, тренеры и персонал берлинского «Униона» приняли решение отказаться от зарплат, чтобы помочь клубу во время пандемии коронавируса.

По словам президента «Униона» Дирка Цинглера, это исключительные обстоятельства. Он отметил, что в последние месяцы руководство, сотрудники, команда и техперсонал много работали, чтобы успешно выступать в Бундеслиге, а сейчас они отказываются от больших денег, чтобы вместе пережить этот кризис.

В турнирной таблице немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» после 25 матчей располагается на 11-й строчке, имея в активе 30 очков.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 424 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 18 тысяч человек, выздоровели — более 105 тысяч. В России в данный момент заболели 508 человек, погибших нет.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров