Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на слова бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко о готовности провести с ним поединок.

По словам Емельяненко, Шлеменко сам хотел подраться после боя с Кокляевым, и Емельяненко предложил ему выступить по правилам бокса. Он отметил, что если Шлеменко хочет драться по правилам смешанных единоборств, он победит его и по MMA.

«Ну если готов, пусть выходит на ринг, отвечает за слова. А то сидит на просторах Интернета. На это все горазды. Он мне и как человек не нравится, какой-то такой… высокомерный и наглый. На всех смотрит свысока, со своего маленького роста», — сказал Емельяненко, слова которого приводит «Рен ТВ».

Ранее стало известно, что поединок двух бойцов смешанного стиля Александра Емельяненко и Магомеда Исмаиловова перенесен на 24 июля в связи пандемией коронавируса. Бой должен был состояться 3 апреля.