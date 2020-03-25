Сушинский: Положительно отнесся к решению досрочно завершить сезон КХЛ

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на решение КХЛ завершить розыгрыш Кубка Гагарина досрочно.
По словам Сушинского, он положительно относится к этому решению. Сушинский отметил, хоть «Авангард» и не играет, незачем рисковать, раз весь мир отменил сезон. Он добавил, что сейчас все равно невозможно играть, хоккеисты не тренируются и не смогут начать сезон заново.
«Плюс до 30 апреля они не успеют доиграть, а после этого контракты будут недействительны, кто будет играть после 30 апреля? Я считаю, это логичное решение», — сказал Сушинский, слова которого приводит News.ru.
Напомним, ранее стало известно, что Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 по причине пандемии коронавируса.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 424 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 18 тысяч человек, выздоровели — более 105 тысяч. В России в данный момент заболели 508 человек, погибших нет.
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