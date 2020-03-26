Ефимова: Тренироваться в никуда — худшее, что можно придумать

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением о переносе Олимпийских игр на 2021 год.

По словам Ефимовой, ей обидно, что она уже набрала хорошую форму, и будет жаль ее потерять. Пловчиха отметила, несмотря на перенос Олимпиады, она надеется, что в этом году будут другие старты. Например, на август запланирован чемпионат Европы, и Ефимова надеется, что его не отменят, и появится возможность выступить и показать хоть какие-то результаты.

«Морально спортсменам тяжело поддерживать форму без соревновательной практики. Тренироваться просто так и тратить силы в никуда – худшее, что можно придумать», — сказала Ефимова, слова которой приводит RT.