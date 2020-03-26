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  • 05:07,  26 марта 2020
Плавание
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Ефимова: Тренироваться в никуда — худшее, что можно придумать

Ефимова, плавание
Юлия Ефимова. Фото: https://www.instagram.com/pryanya93

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением о переносе Олимпийских игр на 2021 год.

По словам Ефимовой, ей обидно, что она уже набрала хорошую форму, и будет жаль ее потерять. Пловчиха отметила, несмотря на перенос Олимпиады, она надеется, что в этом году будут другие старты. Например, на август запланирован чемпионат Европы, и Ефимова надеется, что его не отменят, и появится возможность выступить и показать хоть какие-то результаты.

«Морально спортсменам тяжело поддерживать форму без соревновательной практики. Тренироваться просто так и тратить силы в никуда – худшее, что можно придумать», — сказала Ефимова, слова которой приводит RT.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Олимпиада оказалась отменена вслед за Евро-2020, который пройдет также в 2021 году.

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