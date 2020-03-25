Британский боксер-тяжеловес Диллиан Уайт заявил о планах провести два поединка в рамках UFC.

По словам Уайта, он будет драться в UFC, один бой пройдет по правилам бокса, а второй – по правилам смешанных единоборств. Боксер предложил Дане Уайту связаться с ним.

«Я подерусь с Нганну. Я уложу его. У него слабый подбородок, он трус. Я бы нокаутировал Фрэнсиса, поверьте мне. Если хотите начать с ММА, давайте это сделаем. Если первым будет бокс – тоже окей. Я согласен даже на муай-тай. Пусть дерутся со мной по правилам кикбоксинга. Я готов заключить сделку на три боя», – сказал Уайт, слова которого приводит talkSport.

Ранее Диллиан Уайт заявил, что следующий бой Тайсон Фьюри должен провести против него. По мнению Уайта, в следующем бое Фьюри должен драться с ним, и не столь важно, что думают сам Фьюри или Энтони Джошуа, потому что Уайт считает, что заслужил этот бой.