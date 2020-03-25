Петербургский «Зенит» в судебном порядке взыскал более 600 тысяч рублей с фаната, выбежавшего на поле в еврокубковом матче против «Фенербахче».

Как сообщается в решении Боровичского районного суда Новгородской области, «Зенит» взыскал 687 706 рублей с А. А. Саакяна, который выбежал во время матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» в Санкт-Петербурге 21 февраля 2019 года.

Известно, что болельщик выбежал на поле на 61-й минуте, задел двух футболистов команд, после чего был задержан на трибуне стюардами. Впоследствии он был арестован полицией.

В марте 2019 года Петроградский районный суд наложил запрет для Саакяна на посещение мест спортивных соревнований сроком на полгода. «Зенит» был оштрафован УЕФА за поведение болельщика на 10 тысяч евро, которые и были взысканы клубом с Саакяна.