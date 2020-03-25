Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на информацию о том, что Следственный комитет начал проверку по заместителю начальника отделения «Хрустальный» Эдуарда Аксенова по статье «мошенничество».

По словам Навки, действительно возник вопрос, почему Эдуард Аксенов получил деньги, но не катался в шоу. Она отметила, что Аксенов не катался, потому что он вообще не фигурист. Навка объяснила ситуацию тем, что Алина Загитова несовершеннолетняя, по закону не может иметь личное ИП, и потому Эдуард Аксенов по согласованию с родителями фигуристки представляет ее интересы.

«Все в строгом соответствии с законом», – сказала Навка, слова которой приводит РБК.

Отметим, проверка началась из-за новогоднего ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица«, главную роль в котором исполнила Алина Загитова.

Согласно договору вице-президент федерации и зам. начальника отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70» Эдуард Аксенов участвовал в постановке как артист и получил за это 8 миллионов рублей. Эта сумма больше гонораров Татьяны Навки и Петра Чернышова, которые исполняли в постановке главные роли вместе с Алиной Загитовой. Никакой роли Эдуард Аксенов в шоу не исполнял.