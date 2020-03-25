Губерниев: На карантине жонглирую туалетной бумагой, подбрасываю котика

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, чем он занимается на домашнем карантине из-за пандемии коронавируса.

По словам Губерниева, он остался дома на самоизоляции, поэтому почти не контактирует ни с кем, кроме домашних. Журналист отметил, он занимается спортом, ходит со специальными палками по лесу.

«Качаюсь, жонглирую туалетной бумагой, подбрасываю котика, делаю с ним выпады и пою песни. Призываю всех последовать моему примеру», — сказал Губерниев, слова которого приводит RT.

Ранее Губерниев призвал наказывать спортсменов, которые нарушают карантин во время пандемии коронавируса.