Губерниев: На карантине жонглирую туалетной бумагой, подбрасываю котика

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, чем он занимается на домашнем карантине из-за пандемии коронавируса.
По словам Губерниева, он остался дома на самоизоляции, поэтому почти не контактирует ни с кем, кроме домашних. Журналист отметил, он занимается спортом, ходит со специальными палками по лесу.
«Качаюсь, жонглирую туалетной бумагой, подбрасываю котика, делаю с ним выпады и пою песни. Призываю всех последовать моему примеру», — сказал Губерниев, слова которого приводит RT.
Ранее Губерниев призвал наказывать спортсменов, которые нарушают карантин во время пандемии коронавируса.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 424 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 18 тысяч человек, выздоровели — более 105 тысяч. В России в данный момент заболели 508 человек, погибших нет.
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