Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может стать футболистом мадридского «Реала».

Об этом сообщает Defensa Central. По информации источника, руководство мадридского клуба ищет варианты на замену 34-летнему полузащитнику Луке Модричу, который и порекомендовал мадридцам подписать соотечественника из ЦСКА — Влашича он хорошо знает по матча за сборную Хорватии.

В текущем сезоне Тинькофф российской премьер-лиги Никола Влашич провел 22 встречи, в которых забил семь мячей и отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что японский нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура перешел в клуб «Вегалта Сендай» и вернулся на родину. На официальном сайте японского клуба появилась информация о трансфере футболиста, игрок будет выступать за «Вегалта Сендай» на правах аренды до 1 января 2021 года.