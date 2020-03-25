Португальский главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью получит от руководства серьезную сумму на укрепление команды в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, португальский специалист будет иметь в распоряжении 145 миллионов евро. Отмечается, что приоритетной целью лондонского клуба является приобретение австрийского полузащитника «Лейпцига» Марселя Забитцера. Также сообщается, что в шорт-лист «Тоттенхэма» входят защитник «Ниццы» Юсеф Аталь, защитник «Норвича» Джамал Льюис, защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао и полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбия.

Отметим, после 29 матчей команда Жозе Моуринью располагается на восьмой строчке в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 41 балл. Сезон в чемпионате Англии был приостановлен до 4 апреля из-за пандемии коронавируса.