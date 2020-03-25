Зуб может уйти в клуб НХЛ, КХЛ завершила сезон, Уайт хочет подраться с Нганну. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Стало известно имя первого теннисиста, заболевшего коронавирусом

Бразилец Тиаго Сейбот Уайлд стал первым теннисистом, сдавшим положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Бой Хабиба с Фергюсоном, скорее всего, пройдет во Флориде

Турнир UFC 249, в главном бою которого должны встретиться россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон, может состояться во Флориде (США).

КХЛ официально приняла решение завершить сезон досрочно

Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.

ВХЛ по примеру КХЛ завершила сезон

На досрочные каникулы ушла и более низшая лига России — Высшая хоккейная лига. Федерация хоккея России порекомендовала ей досрочно завершить сезон «Кубка Шелкового пути».

Зуб может уйти из СКА в клуб НХЛ

Защитник петербургского СКА Артем Зуб может стать хоккеистом одного из клубов Национальной хоккейной лиги.

Диллиан Уайт заявил, что подерется с Нганну в UFC

Британский боксер-тяжеловес Диллиан Уайт заявил о планах провести два поединка в рамках UFC.

Навка объяснила, почему замначальника «Хрустального» получил деньги за шоу

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на информацию о том, что Следственный комитет начал проверку по заместителю начальника отделения «Хрустальный» Эдуарда Аксенова по статье «мошенничество».