Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка призвала ответственно относиться к своему здоровью в период пандемии коронавируса.

Она рассказала о звонке подруги, которая проживает в США. По ее словам, многие проигнорировали рекомендации по соблюдению мер безопасности, в результате чего заразили своих бабушек и дедушек.

«Сегодня у них закрыты почти все организации, работают только магазины первой необходимости, нет масок, антисептика и туалетной бумаги, на улицах почти нет людей, нельзя выходить», — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Она отметила, что в США перегружена не только скорая помощь, но и частные медицинские центры, поэтому получить помощь довольно сложно. Подруги Навки тоже заболела: по словам фигуристки, во время болезни она находилась в полусознательном состоянии.

Навка призвала не паниковать и серьезно отнестись к сложившейся ситуации. «Поэтому будьте внимательны, ответственны, берегите себя, своих родных и близких!» — написала экс-спортсменка.