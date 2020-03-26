Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева завела аккаунт в Tik Tok и опубликовала первые видео.

Напомним, Медведева досрочно завершила сезон-2019/20. Она не смогла отобраться в состав команды на главные старты, так как снялась с произвольной программы на чемпионате России. Перед стартом соревнований у неё сломался конек. Фигуристка смогла исполнить короткую программу, после чего отказалась от дальнейшей борьбы.

Tik Tok — приложение для просмотра и публикации коротких видеороликов, которое функционирует с 2018-го года. На данный момент аккаунт Медведевой собрал полторы тысячи подписчиков, в нем опубликованы два видеоролика. на одном из них фигуристка демонстрирует исполнение тройного прыжка.