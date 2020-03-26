Руководитель координационной комиссии МОК по проведению Олимпийских игр-2020 Джон Коутс поделился мнением о том, когда следует провести перенесенные летние Игры.

«Олимпийские игры следует провести в период между Уимблдоном в начале июля и US Open в начале сентября», — сказал Коутс, слова которого приводит японское издание Yomiuri.

Он выразил надежду на то, что в течение ближайших четырех недель новая дата Олимпийских игр в Токио будет официально определена.

Напомним, о переносе Игр стало известно 24 марта, причиной послужила пандемия коронавируса. Президент МОК Томас Бах до последнего не хотел переносить соревнования, так как до них остается еще четыре месяца. Однако во внимание было принято то, что спортсмены не имеют возможности подготовиться к Олимпиаде.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в Китае в декабре. На данный момент погибли более 20 тысяч человек по всему миру.