Бывший президент футбольного клуба «Витесс» Кис Баккер скончался от коронавируса на 77-м году жизни.

Как сообщает De Gelderlander, некоторое время Баккер болел, а в субботу был госпитализирован. Он работал в «Витессе» с 2003 года и занимал различные должности. До прихода в клуб Баккер был начальником полиции.

Напомним, ранее от коронавирусной инфекции умер бывший президент «Реала» Флорентино Перес, ему было 76 лет.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 476300, из них 21443 человек погибли, 110522 — выздоровели. В марте была объявлена пандемия, в связи с чем практически все спортивные соревнования были отменены или перенесены. Футбольные чемпионаты в Европе также приостановлены.