Верховный суд Онтарио отклонил иск российских велогонщиков Дмитрия Соколова, Дмитрия Страхова и Кирилла Свешникова в Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и юристу Ричарду Макларену. Об этом сообщает официальный сайт WADA.

Спортсмены не были допущены на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Суд постановил, что подобные обращения могут подорвать олимпийское движение. Также, по мнению суда, вопрос, поднятые велогонщиками, касаются спорта и юрисдикции CAS.

Стоит отметить, что во время проведения Игр в Рио-де-Жанейро спортсмены подавали иск в CAS, но тогда их апелляция была отклононена.

Напомним, сборная России может быть дисквалифицирована на 4 года за манипуляцию с данными московской антидопинговой лаборатории.