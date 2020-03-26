Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский подтвердил, что лидер команды Александр Логинов продолжит спортивную карьеру.

«Да, Логинов будет продолжать карьеру. Никаких разговоров о завершении нет, это всё домыслы. Александр будет готовиться и дальше», — заявил Польховский, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, Логинов обмолвился о возможном завершении карьеры после того, как во время чемпионата мира к нему явилась итальянская полиция. У спортсмена были изъяты личные вещи, которые он до сих пор не получил обратно.

Логинов вернулся в биатлон после дисквалификации за употребление эритропоэтина, с тех пор он подвергается травле со стороны иностранных спортсменов.