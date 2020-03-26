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  • 10:28,  26 марта 2020
Фигурное катание
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Тарасова выступила с обращением в связи с пандемией коронавируса

Тарасова выступила с обращением в связи с пандемией коронавируса
Татьяна Тарасова. Фото: Nevasport

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова записала видеообращение в связи с пандемией коронавируса.

«Дорогие друзья! У нас всех сейчас тяжелое время. Нам надо послушать то, о чем нас просят, — нас просят сидеть дома», — сказала Тарасова на видео, которое опубликовано на её странице в «Инстаграме».

Тарасова подчеркнула, что сама находится на карантине уже 10 дней и не выходит из дома, хотя тоже хочет работать и заниматься новыми программами. По её мнению, каждый может найти для себя занятие и не скучать — читать книги, смотреть кино и слушать музыку.

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Берегите себя! #пандемия#сидимдома#всебудетхорошо

Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 476300, из них 21443 человек погибли, 110522 — выздоровели.

Чемпионат мира по фигурному катанию был отменен, как и все остальные соревнвоания.

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