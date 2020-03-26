Тарасова выступила с обращением в связи с пандемией коронавируса

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова записала видеообращение в связи с пандемией коронавируса.

«Дорогие друзья! У нас всех сейчас тяжелое время. Нам надо послушать то, о чем нас просят, — нас просят сидеть дома», — сказала Тарасова на видео, которое опубликовано на её странице в «Инстаграме».

Тарасова подчеркнула, что сама находится на карантине уже 10 дней и не выходит из дома, хотя тоже хочет работать и заниматься новыми программами. По её мнению, каждый может найти для себя занятие и не скучать — читать книги, смотреть кино и слушать музыку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Берегите себя! #пандемия#сидимдома#всебудетхорошо Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova) 25 Мар 2020 в 1:56 PDT