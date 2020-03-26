Тарасова выступила с обращением в связи с пандемией коронавируса

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова записала видеообращение в связи с пандемией коронавируса.
«Дорогие друзья! У нас всех сейчас тяжелое время. Нам надо послушать то, о чем нас просят, — нас просят сидеть дома», — сказала Тарасова на видео, которое опубликовано на её странице в «Инстаграме».
Тарасова подчеркнула, что сама находится на карантине уже 10 дней и не выходит из дома, хотя тоже хочет работать и заниматься новыми программами. По её мнению, каждый может найти для себя занятие и не скучать — читать книги, смотреть кино и слушать музыку.
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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 476300, из них 21443 человек погибли, 110522 — выздоровели.
Чемпионат мира по фигурному катанию был отменен, как и все остальные соревнвоания.
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