Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал, как спортсмены будут готовиться к следующему сезону в условиях пандемии коронавируса.

Сезон-2019/20 завершился досрочно из-за отмены заключительного этапа Кубка мира. Обычно спортсмены уходили в отпуск в апреле, а затем возвращались для централизованной подготовки. По словам Польховского, в этом году планировали начать готовиться раньше, так как спортсмены ушли отдыхать в марте.

«Но у нас сегодня ситуация довольно-таки сложная в стране. Мы должны руководствоваться общими установлениям, поэтому будем в ручном режиме корректировать начало организованной подготовки», — сказал Польховский в интервью РИА «Новости».

Специалист пояснил, что если спортивные базы и тренажерные залы будут закрыты на карантин, биатлонисты начнут тренироваться по индивидуальным программам.