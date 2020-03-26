Третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером должен состояться осенью 2020 года. Как сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер, поединок запланирован на 3 октября, он будет проходить в Лас-Вегасе.

Первый раз спортсмены провели бой в декабре 2018-го года, он завершился вничью. Во втором поединке, который состоялся в феврале, Фьюри одержал победу техническим нокаутом и стал обладателем титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Ранее американец успешно защищал титул десять раз.

Спустя несколько дней после поражения Уайлдер решил воспользоваться опцией о проведении реванша. В соответствии с условиями договора, гонорар Уайлдера будет составлять 40% против 60% его оппонента.

Ранее сообщалось, что бой запланирован на июль. Он был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции.