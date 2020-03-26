Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский ответил на вопрос, будут ли замены в тренерском штабе национальной команды.

«Хороший вопрос. Я готов на него ответить. Мы для этого и проводим тренерский совет, пусть и дистанционно.», — сказал Польховский в интервью РИА «Новости».

Специалист пояснил, что каждый член совета ответит на вопрос, какой он видит весь тренерский штаб сборных команд России. Будут предложены варианты на должности главного и старших тренеров основной и резервной команд.

После того, как все ответы будут получены, сформируется общее мнение, уверен Польховский.

«Сегодня самое главное для СБР – выстроить такую вертикаль, чтобы спортивный принцип был на всех этапах. Никаких местечковых интересов быть не должно», — добавил специалист.