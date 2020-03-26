Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил шансы Юлии Белоруковой вернуться в спорт. В январе этого года спортсменка стала мамой.

По словам Крамера, Белорукова вернулась к тренировкам через две недели после родов, а сейчас занимается ежедневно. Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте со спортсменкой, поэтому она знает, как ей работать.

«У нее очень большая мотивация, поэтому я уверен, что ее возвращение получится удачным и она покажет хорошие результаты в следующем сезоне», – сказал Крамер, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, до ухода в декрет Белорукова считалась вторым номером сборной России, по результатам она уступала лишь Наталье Непряевой.